وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت في تقرير أمس الأول الأحد أن عدد طلبات الاقتراع واستلامها شهد زيادة "قياسية" في بعض الولايات.. وتجاوز عدد الطلبات في 38 ولاية 35 مليون طلب هذا الأسبوع، بحسب وسائل الإعلام.

جدير بالذكر أن 10 ملايين صوت هو عدد صغير للغاية بالنسبة للأعداد الإجمالية المتوقعة، فقد شهد السباق الماضي، بين المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، ومنافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، تصويت 130 مليون شخص.



