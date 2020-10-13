اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 04:36 م
خالد صلاح
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عبر تقنية الفيديو كونفرانس ..

يحيى زكى: نعمل على توطين 10 قطاعات صناعية فى اقتصادية قناة السويس

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:39 م
يحيى زكى: نعمل على توطين 10 قطاعات صناعية فى اقتصادية قناة السويس المهندس يحيى زكى خلال الاجتماع
كتب: مدحت عادل

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قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن المنطقة عملت خلال الفترة الماضية على محورين أساسين تمثلا في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية في مناطقها وموانئها التابعة، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال عدد من الإجراءات و استكمال الأطر التشريعية والنظم والقوانين لتلبية رغبات المستثمرين العاملين بالمنطقة والذي تمثل مؤخراً في إصدار المنطقة لدليل جمركي خاص بها والذي تضمن عدداً من التسهيلات والإعفاءات التي ستجعل المنطقة قادرة على التوجه نحو استقطاب استثمارات محددة.
 
 
وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمنتدى نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر تحت رعاية السفارة الفرنسية بالقاهرة وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسفير الفرنسي لدى القاهرة وأيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق السيادي لمصر وسيد حنفي الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر وذلك لمناقشة تأثير تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد والاستثمار في مصر .
 
وأشار يحيى زكى إلى أن خطة المنطقة 2020-2025 "خلق الفرصة " التي نعمل حالياً على تنفيذها تتمثل في استقطاب صناعات محددة  بعد إجراء دراسات حول بعض القطاعات الصناعية التي تحتاجها المنطقة لتوطين بعضها وتعظيم المكون المحلي في بعضها الأخر، وحالياً انتهت المنطقة من دراسات 10 قطاعات صناعية من إجمالي 25 قطاعاً تمثلت في الزراعة وصناعة السيارات وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية وتموين السفن واللوجسيات وتكنولوجيا المعلومات .

المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

يحيى زكى

اخبار الاقتصاد

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