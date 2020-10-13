وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية : تمويل نظام الرى الحديث بفائدة 5% للمزارعين

الإسماعيلية – صبرى غانم

قال الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية ، أن هناك مشروع قومى كبير تتجه جميع الأنظار إليه خاصة وزارة الرى ومركز البحوث الزراعية ، بصدد تنفيذه وهو مشروع تطوير نظم الرى من الغمر الذى يفقد كميات كبيرة من المياه إلى الرى الحديث ، الذى يوفر كميات من المياه وتوفير مساحات من الأراضى ، وكذلك توفير كميات الأسمدة التى توضع بمعدلات تحت الشجرة مباشرة بالإضافة إلى توفير المبيدات نظرا لقلة الحشائش فى الأرض والتى تسبب الآفات والامراض للشجر كل ذلك بيتم توفيره مع الرى الحديث.

وأضاف الدكتور السيد خليل أن التوجيهات الوزارية ترتكز على تطوير الرى وضرورة استخدام الرى الحديث بدلا من الغمر ، وأن الوزارة وفرت لجان فنية متخصصة لتحويل الأراضي من الرى بالغمر للرى الحديث تقوم برفع الأرض على الطبيعة وتقوم بعمل النظم الشبكية وتوفير مستلزمات انتاج تمول من البنك بفائدة بسيطة 5% .

وناشد وكيل وزارة الزراعة كافة المزراعين بضرورة تحويل رى الأراضي الى الرى الحديث وخاصة فى الأراضي الرملية لان الانتاجية من الرى الحديث يعطى انتاجية عالية جدا وذلك للحفاظ وللحد من هدر المياه التى نحتاجها فى الرى ومياه الشرب والزراعة ولابد من الحفاظ على المياه لاننا بنتوسع فى الاراضى الزراعية وعدد السكان .

واشار الدكتور السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالاسماعيلية بانه بالنسبة للاراضى القديمة سيتم تحويل بعضها الى الرى الحديث والبعض الاخر التى تروى بالراحة سيتم تطهير الرى الحقلى بها وعمل مواسير فيها لترشيد استهلاك المياه.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بان وزارة الزراعة وفرت للمزارعين الناحية الفنية والعملية والاستشارات الفنية وبيتم توجيه المزارع للشركات المتخصصة لتحويل الارض الى رى حديث .