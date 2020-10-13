وكيل مديرية صحة المنوفية تتابع تنفيد المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة

فريق المحافظات

أجرت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بالمنوفية جولة على الوحدات الصحية بمركز ومدينة الشهداء " شمياطس -ساحل الجوابر- برفقه الدكتورة ياسمين الديب مسئول مقدمى الخدمة بالمديرية وذلك فى آطار حرص المديرية على متابعة سير العمل بكافة المنشآت الطبيبة بالمحافظة وتذليل او عقبال تواجه المرضى خلال حصولهم على الخدمات الطبية سواء بالمستشفيات او الوحدات الصحية

وحرصت " خضر " على متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف عن الأمراض المزمنة ، والتأكد من توفير أوجه الرعاية الكاملة للمواطنين بجانب أيضا التأكد من انتظام العمل بالوحدات الصحية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وتطبيق سياسات مكافحة العدوى كذلك اتباع كافة الأجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا وارتداء الماسكات والتأكيد على ضرورة ارتداء المواطنين الكمامات اثناء دخولهم المنشآت الطبية بها وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من جانب مقدمى الخدمة وايضا المواطنين .

كانت وزارة الصحة والسكان قد أكدت أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة تشمل جميع أنحاء الجمهورية من خلال الوحدات والمراكز الطبية والعيادات المتنقلة مشيره إلى أن جميع الخدمات بالمجان وأن المبادرة تستهدف من هم فوق سن 40 عاما بهدف الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة كما أن المبادرة مستدامة ولن تتوقف وجميع الخدمات بالمجان شاملة الفحص والكشف وصرف العلاج مدى الحياة.

وتقدم المبادرة خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة "سكر، ضغط الدم، قلب " كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة ، مما يتطلب على المواطنين فوق سن الـ 40 عامًا للتوجه إلى أماكن تقديم خدمات المبادرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، كما يجب على المواطنين أقل من 40 عامًا ويعانون من أمراض مزمنة التردد على المبادرة للاطمئنان على حالتهم الصحية و أن اكثر من 2 مليون و827 ألف قاموا بزيارات للوحدات للكشف عن الأمراض المزمنة.