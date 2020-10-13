اليوم السابع
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وكيل تعليم قنا يعلن إغلاق 20 سنتر للدروس الخصوصية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:00 ص
وكيل تعليم قنا يعلن إغلاق 20 سنتر للدروس الخصوصية السناتر الخصوصية
قنا- وائل محمد

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قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه بمجرد وصول تعليمات من الوزارة بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، وأنه تم إخطار مديرية أمن قنا بتعليمات الوزارة، وسيتم التصدى بكل حسم وقوة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم إخطارًا الجهات الأمنية، وقامت مديرية أمن قنا، بالتنسيق مع مديريات التعليم  بعمل مداهمات لجميع السناتر وإغلاقها، ولا يوجد أي سناتر مرخصة للدروس الخصوصيه في جميع مدن وقرى المحافظة.

فيما تمكنت أجهزة الأمن بقنا، بإشراف اللواء محمد أبو المجد، مدير الأمن، من إغلاق 20 سنتر للدروس الخصوصية بمراكز المحافظة المختلفة.


السناتر الخصوصية

محافظة قنا

اخبار مصر

مديرية التربية والتعليم بقنا

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