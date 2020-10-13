أعلنت وزارة الصحة فى جمهورية التشيك ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 1045 حالة، بعد تسجيل 58 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأوضحت الوزارة - في بيان نقله راديو "براغ" الدولي اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 618 حالة وفاة منذ الأول من سبتمبر الماضي.
وأعلنت الحكومة حزمة إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، من بينها إغلاق المطاعم والنوادي حتى الثالث من نوفمبر المقبل، وإغلاق المدارس حتى الأول من نوفمبر، وإلزام المواطنين بارتداء أقنعة الوجه في المواصلات العامة، وعدم السماح لأكثر من 6 أفراد بالتجمع في مكان واحد، وحظر تناول الخمور في الأماكن العامة .. فيما من المقرر ان تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من غد الأربعاء.
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