وأعلنت الحكومة حزمة إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، من بينها إغلاق المطاعم والنوادي حتى الثالث من نوفمبر المقبل، وإغلاق المدارس حتى الأول من نوفمبر، وإلزام المواطنين بارتداء أقنعة الوجه في المواصلات العامة، وعدم السماح لأكثر من 6 أفراد بالتجمع في مكان واحد، وحظر تناول الخمور في الأماكن العامة .. فيما من المقرر ان تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من غد الأربعاء.