وفيات فيروس كورونا فى إيران تتجاوز 29 ألفا

رويترز

قالت وزارة الصحة في إيران اليوم الثلاثاء، إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا زادت بواقع 254 إلى 29070 وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 508389 في أشد دول الشرق الأوسط تضررا بالجائحة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري للتلفزيون الحكومي إنه تم تسجيل 4108 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكان قد أعلن وزير الصحة الإيرانى، عن تجريب لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أنه أعطى نتائج إيجابية على القردة، وسيتم تجريبه على البشر في غضون أسبوعين أو ثلاثة.