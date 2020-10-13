وفاة 44 فى تركيا خلال أسبوع بعد تسممهم بمشروبات كحولية غير مصرح بها

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء أن 44 تركيا توفوا خلال أسبوع نتيجة التسمم بعد تناولهم مشروبات كحولية معدة بطرق غير مصرح بها، حيث يسعى المزيد من الأتراك وراء خيارات أقل تكلفة بعد الزيادة الحادة في الضرائب على الخمور.

وقعت أولى حالات الوفاة يوم الجمعة في إقليم إزمير غرب البلاد، الذي شهد وفاة 18 شخصا، وذكرت قناة (تي.آر.تي) التلفزيونية الرسمية أن استهلاك المواد الكحولية غير المصرح بها تسبب في وفاة سكان في ما لا يقل عن سبعة أقاليم أخرى في أنحاء تركيا.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 58 شخصا خلال الأيام الأربعة الماضية بتهمة إنتاج وبيع الكحوليات بشكل غير قانوني، ومن بينهم سبعة زُج بهم في السجن بانتظار محاكمتهم.

وقالت وزارة الداخلية في مطلع الأسبوع إن الشرطة تشتبه في أن بعض الضحايا استخدموا مواد منظفة يدخل الكحول في صناعتها لتخمير مشروبات كحولية بدائية.