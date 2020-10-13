وزير خارجية الأردن يشيد بدور مصر فى ملف ليبيا.. ويؤكد: أمنها المائى من أمن العرب

كتب: أحمد جمعة

قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى إنه نقل رسالة من ملك الاردن الى الرئيس السيسي تمحورت حول العلاقات الثنائية والتنسيق المستمر بين البلدين وخاصة حول القضايا الإقليمية التى تهم القاهرة وعمان، وركزت الرسالة على آلية التعاون الثلاثى بين مصر والعراق والاردن.

وأكد وزير خارجية الأردن فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الأردنى، الثلاثاء، أن اجتماع آلية التنسيق وتفعيل ما تم الاتفاق عليه بين قادة البلدان الثلاثة فى اجتماعات عمان شهر أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن التكامل والتعاون بين الدول العربية هى حاجة ملحة.

وأشار وزير خارجية الأردن إلى أنه سيتم عقد اجتماعات للوزراء المعنيين لترجمة ما تم الاتفاق عليه، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تصدرت المباحثات ودعم تفعيل العملية السياسية وإطلاق مفاوضات فاعلة لتحقيق الاسلام الذى يعد خيار استراتيجي عربى على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة والتعايش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل.

وأوضح أن تحقيق الأمن العربى المشترك يحتاج إلى تعاون وتكامل، مشيدا بجهود مصر فى دفع الحل بالأزمة الليبية للحفاظ على أمن واستقرار دول جوار ليبيا، مؤكدا أن الأمن المائي هو جزء من الأمن القومى العربى وندعم كل ما تتخذه مصر لحماية أمنها المائي وخاصة فى ملف سد النهضة.

أكد ضرورة حماية العراق من أى اخطار تهدد أمن واستقرار الدولة العراقية، موضحا أن المعركة حاليا على معركة إعادة إعمار البلاد ودعم جهود حكومة العراق لحماية سيادة العراق وتحييده عن أى أجندات.