وزير الرى يتلقى تقريرا عن مشروعات الحماية من السيول واستعدادات الوزارة للموسم

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى، لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالقطاع للحماية من أخطار الأمطار والسيول استعدادًا لموسم الشتاء.

وأكد رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الرى، أن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ عمليات تبلغ قيمتها حوالى 1.1 مليار جنيه، وتتضمن مشروعات للحماية من أخطار السيول باعتبار أن القطاع مسئولا عنها بمحافظات الجمهورية، عدا محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى باقى الأعمال الصناعية التى تحتاجها شبكة المجارى المائية من ترع ومصارف بمحافظات الجمهورية.

وأوضح شحتة، أن القطاع يقوم حاليًا بتنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول بالوادى من القاهرة إلى أسوان، وتشمل إنشاء سدود وبحيرات صناعية، وحواجز مائية بتكلفة تبلغ نحو 270 مليون جنيه، وذلك ضمن منظومة الحماية، منها على سبيل المثال بتنفيذ مشروع لحماية محمية وادى دجله من اخطار السيول، وذلك من خلال إنشاء 2 سدود حماية من الركام ذو الأقطار المتدرجة وأبعاد السدود، بالإضافة إلى إعادة تكوين الجزء المنهار من الحاجز الترابى خلف مصنع الاسمنت بطول 100 متر مع عمل التدبيش اللازم لهذا الجزء من الامام، وكذلك المفيض لإمرار المياه الزائدة عن السعة التخزينية للحاجز، وذلك من خلال عمليتين الأولى إنشاء سد م1 وسد م2 لحماية وادى دجلة (طرة- زهراء المعادي) من أخطار السيول بتكلفه إجمالية 28380.2 ألف جنيه، وحماية قريتى السوايطة والشيخ حسن بالمنيا، ووادى الجير بسوهاج، و وادى عبادى بأسوان" و3 حواجز توجيه مائى، و3 بحيرة صناعية بطاقة تخزينية تصل إلى 25 مليون م3 .

أوضح شحتة، القطاع قام بإنشاء كبارى وحماية الجسور وإنشاء كراسى نهرية وتأهيل المجارى المائية وأعمال التغطيات، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية من السيول بمختلف المحافظات، ومنها "الجيزة وبنى سويف وأسيوط وقنا وإسنا" بقيمة 53 مليونا و64 ألف جنيه بقرى "بنى خالد والشرفا بالمنيا وحماية جسر حوض مصرف سيل أطفيح والحاجر، وعرب الشيخ محمد، وحماية البنية الأساسية لوادى إيمو".

أكد أن يتم حاليا تنفيذ 16 مشروعا لأعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظات الوجه القبلى بداية من محافظة الجيزة، وحتى أسوان بتكلفه إجمالية نحو 950 مليون جنيه.