وزير الداخلية الفرنسى يطالب بطرد 231 متطرفا أجنبيا من البلاد

كتب أحمد عرفة

طالب وزير الداخلية الفرنسى، جيرالد درمنان، بطرد 231 أجنبيا متطرفا من البلاد، قائلا: علينا طرد 231 أجنبيا من الأراضى الفرنسية، يقيمون فيها بشكل غير قانونى، وملاحقين بتهمة التطرف، بينهم 180 فى السجن. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الداخلية الفرنسى إنه يبقى اليوم 231 شخصا يقيمون بصورة غير قانونية يجب طردهم وهم ملاحقون للاشتباه فى تطرفهم.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسى، أنهم مدرجون على لائحة المهاجرين السريين الـ851 فى الملف الخاص بالوقاية من التطرف لأسباب إرهابية، وكشف طرد 428 منهم.

وأعلن إغلاق 12 دار عبادة تشجع على التطرف فى سبتمبر بينها مسجد غير معلن، ومدرسة خاصة، ومركز ثقافى وخمسة محلات، معلنا أيضا إغلاق 73 مكانا يشتبه فى انتهاجها التطرف فى فرنسا منذ مطلع العام.