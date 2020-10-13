اليوم السابع
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وزير الخارجية العراقى يغادر مطار القاهرة بعد زيارة استغرقت عدة أيام

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:46 م
وزير الخارجية العراقى يغادر مطار القاهرة بعد زيارة استغرقت عدة أيام وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين
(أ ش أ)

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غادر مطار القاهرة الدولي ظهر اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين؛ بعد زيارة استغرقت عدة أيام، وكان الوزير العراقي قد التقى مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث سلمه رسالة من رئيس وزراء الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، وبحث مع رئيس الجمهورية العلاقات الثنائيّة، وسبل الدفع بها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما ناقش موضوع القمّة القادمة على مستوى القادة المُزمَع عقدها في الربع الأول من العام المقبل، وعرض أهم موضوعات القمّة الثلاثيّة على المُستوى الوزاريّ.
 
كما استعرض الوزير العراقي مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، التحديات العربية المشتركة، واستعرض أهم القضايا والمواقف، مؤكدًا أن تحديات العراق متعددة وبالعمل المشترك يمكن تجاوزها.
 
وشارك الوزير اليوم في اجتماع آلية التنسيق الثلاثي بين وزراء خارجية "مصر والأردن والعراق" لبحث الاتفاقيات بين الثلاث دول.

مصر

العراق

مطار القاهره

وزير الخارجيه العراقى

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