وزيرة خارجية السويد تتهم تركيا بإشعال الصراعات فى ليبيا وسوريا وكاراباخ

كتب أحمد عرفة

اتهمت أن ليندى، وزيرة خارجية السويد، تركيا بإشعال الصراعات فى ليبيا وسوريا وكاراباخ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إنها "تستنكر" قرارا اتخذته تركيا يوم 11 أكتوبر بإرسال سفينة تنقيب لشرق المتوسط واتهمت أنقرة بإثارة التوتر فى المنطقة "وتعمد" تعقيد استئناف المحادثات مع اليونان.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان "الإجبار والتهديدات والترويع والنشاط العسكرى لن ينهى التوتر فى شرق المتوسط. نحث تركيا على إنهاء هذه الاستفزازات المحسوبة والبدء على الفور فى المحادثات الاستكشافية مع اليونان".