وزيرة الصحة: لدينا 61 معملا بطاقة 30 ألف عينة لتحليل فيروس كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن 85% من حالات الإصابة بكورونا يتم عزلها منزليا للعلاج من كورونا، مشيرة إلى أنه يوجد حاليا 61 معملا بطاقة 30 ألف عينية يوميا لتحليل إصابات كورونا، وتابعت: "خلال أسبوع سيتم زيادة المعامل إلى 81 معملا بطاقة 50 ألف تحليل يوميا"، لافتا إلى أنه تم الكشف عن 1.5 مليون مواطن في مبادرة الرئيس للأمراض المزمنة و8 ملايين ضمن مبادرة صحة المرأة.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمنظمة الصحة العالمية، أنه سيتم التعاقد على ما يكفى من حاجة مصر من لقاح أكسفورد، لافتة إلى توفير المستلزمات والأجهزة الطبية استعداد للموجة الثانية، موضحة أنه تم الاستعداد الجيد لموسم الدراسة منعا لعدوى كورونا .

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت ضرورة استمرارية تقديم الخدمة الصحية الأساسية كأولوية بالغة الأهمية خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فعاليات اليوم الثانى لاجتماع الدورة الـ ٦٧ للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بعد انتخابها بالإجماع، أمس، من قبل اللجنة رئيسًا للدورة التى تعقد إلكترونيًا لأول مرة عبر الإنترنت بمشاركة وزراء الصحة وممثلين رفيعى المستوى من 22 دولة لإقليم شرق المتوسط، لمناقشة بعض القضايا الصحية خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بمصر.

ووجهت الوزيرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالنيابة عن جميع أعضاء اللجنة، لحرصه على متابعة تطورات الجائحة وتقديم الدعم فى صور شتى على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك حرصه على مشاركة مصر الإيجابية فى المرحلة الثالثة فى التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا، وذلك اتساقًا مع دور مصر الريادى لمواجهة الجائحة.

وأضافت الوزيرة أن تضافر الجهود والعمل الدؤوب سيمكننا من اتخاذ القرارات الصائبة، التى تستهدف تقليل تداعيات فيروس كورونا، والقضاء على آثارها، لينعم شعوب إقليم دول شرق المتوسط بالصحة والانتعاش الاقتصادي.