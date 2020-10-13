وزيرة الصحة: لدينا 600 مستشفى مستعدة بشكل قوى للموجة الثانية من كورونا.. أخبار مصر

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، وزيرة الصحة: لدينا 600 مستشفى مستعدة بشكل قوى للموجة الثانية من كورونا، حيث أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر بها شبكة مستشفيات لمواجهة الإصابات المحتملة بفيروس كورونا، تضم 600 مستشفى بالجمهورية، موضحة أن مصر لديها مستشفيات الحميات والصدر مستعدة بشكل قوى لاستقبال الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وزيرة الصحة: لدينا 600 مستشفى مستعدة بشكل قوى للموجة الثانية من كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر بها شبكة مستشفيات لمواجهة الإصابات المحتملة بفيروس كورونا، تضم 600 مستشفى بالجمهورية، موضحة أن مصر لديها مستشفيات الحميات والصدر مستعدة بشكل قوى لاستقبال الموجة الثانية لجائحة كورونا.

رئيس مجلس الدولة يحذر القضاة من حمل السلاح الشخصى خلال العملية الانتخابية

حذر رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، قضاة المجلس، من حمل السلاح الشخصي خلال عملية الإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبلة، مؤكدا أن حمل السلاح قد يعرض القاضي للخطر خصوصا وأنه لا يوجد من يكون متدربا بشكل جيد على حمله.

غزل المحلة يهزم الأولمبى بهدفين لهدف ويعود لدورى الأضواء من جديد

عاد فريق غزل المحلة لدورى الأضواء والشهرة من جديد بعدما حقق فوزًا غاليًا خارج ملعبه اليوم على الأولمبى السكندرى بهدفين مقابل هدف رافعًا رصيده إلى 47 نقطة فى المركز الأول للمجموعة وبفارق نقطتين عن فاركو أقرب منافسيه الذى فاز على بلدية المحلة برباعية نظيفة.

وزيرة الصحة تكشف الفئات الأكثر أولوية فى الحصول على لقاح فيروس كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الأولوية للذين يحصلون على لقاح كورونا فور ثبوت فاعليته ستكون للفريق الطبى والعاملين فى الحجر الصحى، مشيرة إلى أن الأولوية الثانية ستكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المناعية.

صياد بالغربية يصطاد تمساح صغير ببحر ميت يزيد

تمكن أحد الصيادين اليوم الثلاثاء، من اصطياد تمساح صغير ببحر ميت يزيد أمام كوبرى فاروق بمحافظة الغربية، وقام بإخراجه من المياه.

الجمهور عاوز يعرف.. جورجينا تطمئن متابعيها بعد إصابة رونالدو بكورونا

تتمتع عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، بشعبية كبيرة جدًا في مصر والعالم، وتسارع عدد كبير من متابعيها للاطمئنان عليها بعد إعلان إصابة صديقها الدون البرتغالي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

12 قتيلاً في غرب إثيوبيا بعد اغتيال شقيق مسؤول محلي

قال متحدث باسم حكومة إقليمية في إثيوبيا لرويترز اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 12 شخصا قُتلوا في منطقة ميتاكال بإقليم بني شنقول-قمز، ووقعت عمليات القتل مساء أمس الاثنين وأعقبت هجومين في نفس المنطقة راح ضحيتهما 45 شخصا الشهر الماضي. وتواجه حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد اضطرابات تتصاعد وتيرتها في أنحاء كثيرة من البلاد.

الاتحاد الأوروبى: إذا لم تلتزم تركيا وتوقف تصعيدها ستكون العقوبات خيارنا

قال المتحدث الرسمى للاتحاد الأوروبى، إنه إذا لم تلتزم تركيا وتوقف تصعيدها ستكون العقوبات خيارنا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

الصحة العالمية: 10 لقاحات لكورونا فى المرحلة الثالثة للتجارب السريرية

أكد الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أنه يوجد 10 لقاحات عالميا دخلت المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية، وقال إنه سيتم التوزيع العادل لكل اللقاحات عند ثبوت مأمونيتها وفاعليتها.

الاتحاد البرتغالي يعلن إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إصابة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وقائد المنتخب الأول بفيروس كورونا وذلك قبل مواجهة السويد غدًا في دوري الأمم الأوروبية، وقال الاتحاد في بيانه أن اللاعب خضع للحجر الصحي لمكافحة الفيروس وأوضح: "حالة رونالدو مستقرة ولم تظهر عليه أي أعراض وهو حاليًا في عزلة".

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زيرة خارجية السويد تتهم تركيا بإشعال الصراعات فى ليبيا وسوريا وكاراباخ

اتهمت أن ليندى، وزيرة خارجية السويد، تركيا بإشعال الصراعات فى ليبيا وسوريا وكاراباخ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

هيئة الاستعلامات: النظام القطرى لم يعرف أى دستور للبلاد على مدى نحو 30 عاما

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إنه من خلال الأبواق الإعلامية التى استأجرت العاملين فيها من كل حدب وصوب، تتقمص الثلة الحاكمة فى "قطر"، دور المدافع عن الديمقراطية وحقوق الشعوب، وتوجه النصائح والانتقادات لغيرها من شعوب الأرض، باستثناء الشعب القطرى، المغلوب على أمره، والمحكوم بأحد أسوأ النظم السياسية على الإطلاق، نظام تم تصميمه أصلًا ليخدم "دولة المزرعة" أو "العزبة" التى يتحكم فيها وثرواتها ويستعبد شعبها "الأمير" وزبانيته وأعوانه من المنافقين والمستأجرين وشذاذ الأفاق ممن لديهم استعداد لبيع أنفسهم لهذا النظام الذى أنكر حقوق شعبه، بل أنكر وجود شعب من الأصل فى قطر، وتفرغ للإساءة للشعوب الأخرى وإلقاء دروس فى حقوق الشعوب ومتطلبات الديمقراطية والحريات المحروم منها شعب قطر، باستثناء الطغمة المتحكمة فيه وفى ثرواته.

حكومة إسبانيا تمنح نادال الوسام الملكي للاستحقاق الرياضي

وافق مجلس الوزراء الإسباني الثلاثاء على منح لاعب التنس رافائيل نادال الوسام الملكي للاستحقاق الرياضي، بعد فوزه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، إحدى البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام)، للمرة الـ13 في تاريخه (الرابعة على التوالي) باكتساح غريمه التقليدي الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ورفع هذا الفوز عدد ألقاب أسطورة التنس الإسباني (34 عاما) في الجراند سلام إلى (20)، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة السويسري روجر فيدرير، ويبتعدا عن ديوكوفيتش بفارق 3 بطولات.

وزيرة الصحة: 2300 متطوع خضعوا للتجارب السريرية للقاح كورونا بمصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم إجراء التجارب السريرية على لقاح كورونا فى مصر على 2300 شخص حتى الآن بينهم 1770 خضعوا للبحث بشكل كامل، وتم استبعاد 498 متطوعا لعدم لياقتهم.

محافظة الجيزة تخفض أسعار تقنين وضع اليد على أملاك الدولة بالقرى بنسبة 50

أعلنت محافظة الجيزة تخفيض أسعار الأراضى أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد عليها فى ظل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، التى سبق تقديرها من خلال اللجان المختصة بنسبة تخفيض 50% للأراضي الواقعة بالقرى، وعلى وجه الخصوص للمواطنين واضعى اليد على الأراضى ذات الطابع الريفى البسيط والواقعة بمناطق غير مكتملة الخدمات ذات الشوارع الطينية والترابية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

الصحة العالمية: 2.6 مليون إصابة بكورونا.. و66 ألف وفاة بإقليم شرق المتوسط

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الصحة والسكان أن منظمة الصحة العالمية تبذل جهود كبيرة في مساعدة الدول في مواجهة كورونا مؤكدة ضرورة التنمية المستدامة لإحتواء الجوائح الصحية .

الزمالك يغادر القاهرة إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى

تتجه بعد قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك الي المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد القادم بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، و يرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال امين الصندوق، ويرافق البعثة امير مرتضى منصور المشرف على الكرة.