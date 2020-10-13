وزيرة الصحة توضح موقف مصر من الحظر الكلى فى الموجة الثانية

كتب وليد عبد السلام

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة خلال خطتها للموجة الثانية لفيروس كورونا تستبعد فيها الغلق الكامل. وتابعت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى المنعقد بمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، أن الوزارة ستكتفى بالغلق الجزئى فى الأماكن أو المناطق التى سيتم فى زيادة أعداد الإصابات بشكل مبالغ.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى مد يد العون لكل دول العالم فى جائحة فيروس كورونا وغيرها من الأزمات بداية من توجيهاته لزيارة الصين وإيطاليا وغيرها من الدول وكذلك إرسال المساعدات إلى دولة لبنان فى انفجار مرفأ لبنان وسيول السودان.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رسالة لأولياء الأمور تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد. وقالت الوزيرة: "لابد من الاهتمام بالنظافة الشخصية وارتداء الكمامات والتطعيمات فى مواعيدها".

وتابعت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمنظمة الصحة العالمية: "العاملين بالمدارس تم تدريبهم للتعامل مع الطلاب وأزمة فيروس كورونا"، لافتة إلى تدشين الحملات التوعوية على منصات التواصل الاجتماعية لرفع درجة الوعى للطلاب وأولياء الأمور.

وقالت الوزيرة، إن مستشفيات وزارة الصحة مستعدة لموسم الشتاء لمجابهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه تم تطوير وتأهيل 45 مستشفى صدر وحميات، ووجود 600 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية مستعدة للموجة الثانية، ومازال هناك تطوير وتدريب للأطقم الطبية على بروتوكولات علاج فيروس كورونا.

وتابعت أن نجاح مكافحة فيروس كورونا ليس إدارة وزارة الصحة فقط، وإنما إدارة الدولة مجتمعة وتبنى القيادة السياسية لهذا الملف، مضيفة أن مصر مستعدة بكافة مستشفيات الصحة والجامعة والقوات المسلحة والقطاع المدنى لمكافحة فيروس كورونا.