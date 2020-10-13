وزيرة البيئة: ندعم محافظة أسيوط بـ 132 مليون جنيه لتحسين منظومة المخلفات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الدور المحورى الذى يلعبه شركاء التنمية فى دعم المشروعات التنموية والبيئية والبنية التحتية فى مصر، على مدار السنوات الماضية واهمها البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة الممول من الاتحاد الأوربى ووكالة التعاون الدولى الألمانية وبنك التعمير الألمانى وهيئة المعونة السويسرية.

وأعربت عن امتنانها لهذا الدور الى جانب التعاون فى المشروعات المستقبلية بقطاعات البيئة المختلفة واهمها قطاع المخلفات لدعم الإستثمارات فى هذا المجال وزيادة فرص العمل وتحسين حياه الناس وبما يدعم اسس التعاون والشراكة من خلال تحديد اهداف واضحة والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج اصلاحية ذات طابع اقتصادى واجتماعى وسياسى ومؤسسى .

وأكدت على أن محافظة أسيوط شاركت فى تنفيذ أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات منذ عام 2016 حيث قام البرنامج بدعم المحافظة بتكلفة قدرها 96 مليون جنيه تمثلت فى معدات جمع ونقل المخلفات وإنشاء بنية تحتية تتمثل فى 4 محطات وسيطة ومصنع متكامل لفرز المخلفات وانتاج السماد العضوى والوقود البديل إلى جانب إنشاء مدفن صحى طبقا للمعايير الدولية ومن المتوقع أن يصل الدعم المقدم لمحافظة أسيوط بالمرحلة الثالثة من المشروع الى حوالى 132 مليون جنيه.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد فاروق البرى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال اجتماع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط وسفيرى المفوضية الأوروبية ودولة المانيا والوفود المرافقة بالإضافة الى ممثلى شركاء التنمية والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وذلك بديوان عام محافظة اسيوط لاستعراض جهود البرنامج فى النهوض بمنظومة إدارة المخلفات.

من جانبه وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الشكر لوزارة البيئة والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والى السادة السفراء وشركاء التنمية على هذا الدعم مؤكدا على ان ما تحقق فى محافظة اسيوط فى مجال إدارة المخلفات الصلبة خلال السنوات الماضية يعد طفرة وإنجازا كبيرا حيث نجحت المحافظة فى تحديث اسطول الجمع والنقل وفي تشجيع القطاع الأهلي للمساهمة في تقديم خدمات الجمع المنزلي حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة حاليا عدد 60 مشروع تخدم اكثر من 30 الف منزل بمعظم قرى المحافظة كما ستشهد المحافظة مشاركة فاعلة للقطاع الخاص لتقديم خدمات الجمع والنقل.

تضمن الإجتماع استعراض لجهود البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة ومنها محافظة اسيوط والمخطط المستقبلى للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بتلك المحافظات وذلك بعد التشاورات مع شركاء التنمية من الجهات المانحة والتى تشمل الدعم الفنى والإستثمار فى منشآت البنية التحتية للنهوض بالمنظومة.

من ناحية أخرى أعرب السفير كريستيان برجر سفير الإتحاد الأوروبى عن شكره وامتنانه لكافة الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية والتعاون المشترك والمثمر مع وزارة البيئة والبرنامج الوطنى ومحافظات البرنامج للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة لتشجيع الاستثمار والاقتصاد الدوار فى مجال المخلفات الى جانب التعاون المستقبلى فى انشاء بنية تحتية تحقق الأهداف المنشودة فى تحقيق الاستدامة لقطاع المخلفات.