وزراء خارجية مصر والعراق والأردن يبحثون اليوم بالقاهرة آلية التنسيق الثلاثى

كتب أحمد جمعة

يعقد وزراء خارجية كل من مصر والعراق والاردن، اجتماعا لآلية التنسيق الثلاثى في القاهرة اليوم، لبحث اتفاقيات بين البلدان الثلاثة.

يأتي الاجتماع لتكملة بحث الاتفاقيات التي وقع عليها قادة الدول الثلاث في أغسطس الماضي، وتعزيزاً للشراكة الفاعلة في إطار آلية التنسيق الثلاثي بين الدول الثلاث؛ وسعياً لتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بين البلدان الثلاثة، على الصُعد الاقتصادية والإنمائية والسياسية والأمنية والثقافية وغيرها.

وخلال قمة ثلاثية عقدت في عمان نهاية أغسطس الماضي، برئاسة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد القادة أهمية تعزيز التعاون واعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الاستراتيجية على أرض الواقع، وخاصة الاقتصادية والحيوية منها كالربط الكهربائي ومشاريع الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد بين البلدان الثلاثة وخاصة في ظل التبعات العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد على الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي.

ووجه القادة الوزراء المعنيين إلى التركيز على القطاعات الصحية والطبية والتعليم والطاقة والتجارة البينية وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة فيروس كورونا المستجد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة.

وكلف القادة وزراء الخارجية بوضع المهام المُناطة بالسكرتاريا التنفيذية، بما يشمل مهام التحضير لاجتماعات القمم الثلاثية والوزارية ومتابعة مخرجاتها، ورفع التقارير اللازمة لاجتماعات القادة.