وزارة الشباب تعلن عن بدء تنفيذ برنامج "مسارات التعلم" للتأهيل لسوق العمل

كتبت ياسمين يحيى

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنفيذ تدريبات "مسارات التعلم" التى تستهدف تطوير مهارات الشباب لمجالات الوظائف الأكثر طلباً فى سوق العمل، وتشمل تطوير البرمجيات والتسويق الإلكتروني والمبيعات، وهي تدريبات مجانية تبدأ شهر نوفمبر المقبل وتنتهي يناير 2021، بالتعاون مع إحدى الشركات.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن برامج التشغيل والتدريب والتأهيل لسوق العمل فضلا عن مبادرات ريادة الأعمال تمثل أحد أهم الأولويات التى ترتكز عليها خطة عمل الوزارة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وجهود الحكومة المصرية الرامية إلي توحيد الجهود وتسخير كل الإمكانات بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لمساعدة الشباب على الالتحاق بسوق العمل من خلال مسارات وآليات متنوعة.

يحاضر بالتدريبات مجموعة من المدربين المعتمدين ، للعمل على رفع مستوي مهارات الشباب لتناسب احتياجات العمل، وكذلك تحقيق التواصل بين الشباب المتدربين والشركات وتمكينهم من الحصول على فرصة تدريب بشركات كبري في مجال التدريب بعد اجتيازه بنجاح.

وتستمر تدريبات مجال التسويق الإلكتروني والمبيعات لمدة شهر ونصف تبدأ من نوفمبر 2020، بينما يتم تنفيذ مسار تدريبات مجال تطوير البرمجيات لمدة 3 أشهر تنتهي يناير 2021، علماً بوجود معايير عامة خاصة بالسن تشمل ان يكون المتقدم من 21 حتى 30 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل عالى أو فوق متوسط.

وعلى الراغبين في معرفة مزيد من التفاصيل بشأن الاشتراك بالتدريبات التسجيل ، والتي تتضمن اختبار يحدد المسار الأنسب لكل متقدم، وذلك التسجيل في موعد أقصاه 23 أكتوبر الجاري.