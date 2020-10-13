هيلارى.. عرّابة خراب الشرق الأوسط.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، هيلارى.. عرّابة خراب الشرق الأوسط.. نجل الشهيد عبدالفتاح يونس يتهم رئيس المجلس الانتقالى السابق باغتيال والده.. هوما عابدين مساعدة «هيلارى» دعمت الجماعة الإرهابية وحالت دون مواجهتها.. أسرار المؤامرة القذرة على مصر وليبيا.. وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة اتفقت مع الإرهابى خيرت الشاطر لإنشاء فضائية تخدم مشروعها التخريبى.. و«حمد بن جاسم» كان ذراعها للتمويل.

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