اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هولندا تمنح العاملين بالمنزل زيادات بسبب تكاليف المشروبات الساخنة وورق الحمام

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:25 ص
هولندا تمنح العاملين بالمنزل زيادات بسبب تكاليف المشروبات الساخنة وورق الحمام العمل من المنزل _أرشيفية
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة هولندية جديدة، أن العمل من المنزل، والذى أصبح سمة سائدة، خلال فترة الإغلاق الكلى الناجم عن جائحة كورونا، يكلف العاملين نحو 2 يورو أي ما يعادل 2.36 دولار إضافيا بشكل يومي، وهو ما يتمثل فى ثمن الفواتير وورق الحمام والمشروبات الساخنة، وأنه يتعين على الموظفين مطالبة رؤسائهم في العمل بصرف هذا المبلغ لهم.

ومن جهتها أصدرت مؤسسة تمويل الأسرة الهولندية قرارا يقضي بمنح موظفي الخدمة المدنية في البلاد أكثر من 400 دولار إضافي سنويا، بعد الدراسة التي توصلت إلى المصاريف الإضافية التي تخص الموظفين جراء العمل من المنزل، وفقا لموقع سبوتنيك.

المؤسسة قامت بحساب المصاريف الإضافية لعمل ثماني ساعات في اليوم، على مدار خمسة أيام في الأسبوع، وتوصلت إلى أن المصاريف الزائدة، تبلغ ما يقارب 440 يورو أي ما يعادل 519 دولارا سنويا.

كما لم تغفل ارتفاع تكلفة فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى تكاليف ورق الحمام والقهوة والشاي، مقدرة أن الشخص العادي يحتسي 6 مشروبات ساخنة يوميا أثناء العمل.

ونجحت نقابات عمالية في الفوز بمبلغ 363 يورو إضافي (428 دولارا) سنويا لموظفي الخدمة المدنية الهولنديين الذين يعملون من المنزل، في 29 سبتمبر الماضى.

 


العمل من المنزل

هولندا

العمال بهولندا

العمل بالمنزل

تكاليف العمل بالمنزل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

راتب ملك هولندا وولية عهده يثير الجدل.. البرلمان يُصر على مراجعة مرتب الملك فيليم ألكساندر ورئيس الحكومة يوافق.. أزمة بسبب مستحقات الأميرة أماليا.. والنواب يعتبرون 1.6 مليون يورو مبلغا كبيرا لفتاة فى سن 18 عاما

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 06:00 م

هولندا تسجل أكثر من 5800 إصابة جديدة بكورونا فى زيادة قياسية يومية

الخميس، 08 أكتوبر 2020 04:00 م

هولندا تسجل 5000 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 04:13 م

الحرامية فى هولندا يرفعون شعار "ضبط الشغل أهم من الشغل".. دراسة تكشف ثبات وروتين عمل اللصوص والمجرمين بالبلاد فى أوقات ومناسبات محددة.. والشرطة تؤكد: عمليات السطو تتزايد خلال أشهر الصيف.. صور

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 07:00 م

أسقف هولندا يترأس حفل تخرج دفعة إعداد الخدام بكنيسة مار مرقس

السبت، 03 أكتوبر 2020 06:50 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة