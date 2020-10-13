هولندا تمنح العاملين بالمنزل زيادات بسبب تكاليف المشروبات الساخنة وورق الحمام

كشفت دراسة هولندية جديدة، أن العمل من المنزل، والذى أصبح سمة سائدة، خلال فترة الإغلاق الكلى الناجم عن جائحة كورونا، يكلف العاملين نحو 2 يورو أي ما يعادل 2.36 دولار إضافيا بشكل يومي، وهو ما يتمثل فى ثمن الفواتير وورق الحمام والمشروبات الساخنة، وأنه يتعين على الموظفين مطالبة رؤسائهم في العمل بصرف هذا المبلغ لهم.

ومن جهتها أصدرت مؤسسة تمويل الأسرة الهولندية قرارا يقضي بمنح موظفي الخدمة المدنية في البلاد أكثر من 400 دولار إضافي سنويا، بعد الدراسة التي توصلت إلى المصاريف الإضافية التي تخص الموظفين جراء العمل من المنزل، وفقا لموقع سبوتنيك.

المؤسسة قامت بحساب المصاريف الإضافية لعمل ثماني ساعات في اليوم، على مدار خمسة أيام في الأسبوع، وتوصلت إلى أن المصاريف الزائدة، تبلغ ما يقارب 440 يورو أي ما يعادل 519 دولارا سنويا.

كما لم تغفل ارتفاع تكلفة فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى تكاليف ورق الحمام والقهوة والشاي، مقدرة أن الشخص العادي يحتسي 6 مشروبات ساخنة يوميا أثناء العمل.

ونجحت نقابات عمالية في الفوز بمبلغ 363 يورو إضافي (428 دولارا) سنويا لموظفي الخدمة المدنية الهولنديين الذين يعملون من المنزل، في 29 سبتمبر الماضى.