هولندا تشهد إغلاقًا جزئيًا بدءً من الأربعاء للحد من انتشار كورونا

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سوف تشهد إغلاقاً جزئياً للحد من انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأكد روته - حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن جميع المقاهي والمطاعم سيجري إغلاقها ضمن هذا الإجراء.
وأمر رئيس الوزراء الهولندي بإلزام الأفراد ارتداء أقنعة الوجه في جميع الأماكن المغلقة من قبل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 13 عاماً.
وسيتم تطبيق الإجراءات الجديدة بدءاً من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء المقبل لمدة أسبوعين كفترة أولية.
هولندا تشهد إغلاقًا جزئيًا بدءً من الأربعاء للحد من انتشار كوروناالثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:40 م
رئيس الوزراء الهولندي مارك روته
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سوف تشهد إغلاقاً جزئياً للحد من انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
هولندا تبدى استعدادها لإعادة المقتنيات المنهوبة فى عصر الاستعمار..صورالثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 02:55 م
هولندا تمنح العاملين بالمنزل زيادات بسبب تكاليف المشروبات الساخنة وورق الحمامالثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:25 ص
هولندا تسجل أول حالة وفاة فى العالم لمصاب بكورونا مرتينالثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:04 ص
هولندا تسجل 5000 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعةالأربعاء، 07 أكتوبر 2020 04:13 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة