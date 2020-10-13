اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:55 م
خالد صلاح
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هولندا تشهد إغلاقًا جزئيًا بدءً من الأربعاء للحد من انتشار كورونا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:40 م
هولندا تشهد إغلاقًا جزئيًا بدءً من الأربعاء للحد من انتشار كورونا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سوف تشهد إغلاقاً جزئياً للحد من انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأكد روته - حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن جميع المقاهي والمطاعم سيجري إغلاقها ضمن هذا الإجراء.
وأمر رئيس الوزراء الهولندي بإلزام الأفراد ارتداء أقنعة الوجه في جميع الأماكن المغلقة من قبل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 13 عاماً.
وسيتم تطبيق الإجراءات الجديدة بدءاً من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء المقبل لمدة أسبوعين كفترة أولية.


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كورونا فى هولندا

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