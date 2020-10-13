نيابة الفساد فى السودان توجه تهمًا لرموز فى النظام السابق

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وجهت نيابة مكافحة الفساد بالسودان، اليوم الثلاثاء، اتهامات للقياديين في النظام السابق بكري حسن صالح، وهاشم أحمد الحسين، ومدير سجن كوبر السابق ابوعبيدة سليمان عوض.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الاتهامات تتعلق ببلاغ هروب المدان فهد عبد الواحد، الذي تم القبض عليه في قضية مخدرات وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد.

ووجهت النيابة باتخاذ إجراءات القبض على المتهم الهارب فهد عبد الواحد، ومخاطبة إدارة التعاون الدولي لتكثيف جهودها لتوقف المتهم.

وتم إخطار المتهمين اليوم بتوجيه الاتهام إليهم.