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نقيب المهندسين بكفر الشيخ: تعليق العمل بالنقابة أسبوع بعد إصابة مهندسان بكورونا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:42 ص
نقيب المهندسين بكفر الشيخ: تعليق العمل بالنقابة أسبوع بعد إصابة مهندسان بكورونا جانب من المداخلة
أيمن رمضان

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قال عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين بكفر الشيخ، إنه تم تعليق العمل فى نقابة المهندسين بعد إصابة مهندسان بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ومنح العاملين بها إجازة أسبوع.
 
وأضاف "يوسف"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه الغرض من منح العاملين إجازة أسبوع وغلق مقر النقابة للتطهير، هو الوقوف على أن كان هناك إصابات أخرى بين العاملين من عدمه.

وكان مجلس نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، قد عقد فى يونيو الماضى برئاسة المهندس عبد السميع يوسف، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس، لبحث أوضاع المهندسين في ظل جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية.

وأعلن المهندس محمد ربيع ، الأمين العام للنقابة، أن الاجتماع قرر صرف منحة 5 آلاف جنيه للمهندس المصاب بفيروس كورونا، تصرف بموجب مستند من وزارة الصحة يفيد بإصابته وتلقي العلاج بمستشفى العزل.

وفي حالة وفاة المهندس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، تصرف النقابة مبلغ 20 ألف جنيه لأسرته كإعانة، فضلًا عن إتاحة صرف سلفة للمهندسين أصحاب المعاشات وأسر المهندسين المتوفيين بقيمة معاش شهرين تصرف فورا من النقابة الفرعية على أن تخصم من المعاش على 10 أشهر.

 

وأكد ربيع، أن نقابة المهندسين بكفر الشيخ بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية قامت بتحديث البيانات الخاصة بالمهندسين إلكترونيا دون الحضور لمقر النقابة لتقليل فرص التجمعات كإجراء احترازي وقائي ضد فيروس كورونا.

 


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