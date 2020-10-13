نقيب المهندسين بكفر الشيخ: تعليق العمل بالنقابة أسبوع بعد إصابة مهندسان بكورونا

أيمن رمضان

قال عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين بكفر الشيخ، إنه تم تعليق العمل فى نقابة المهندسين بعد إصابة مهندسان بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ومنح العاملين بها إجازة أسبوع.

وأضاف "يوسف"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه الغرض من منح العاملين إجازة أسبوع وغلق مقر النقابة للتطهير، هو الوقوف على أن كان هناك إصابات أخرى بين العاملين من عدمه.