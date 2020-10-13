نقل تراكمات القمامة والمخلفات من المقالب العمومية بالشرقية (صور)

الشرقية فريق المحافظات

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف عمليات النظافة اليومية للحفاظ على الشكل الجمالى وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أشار المحافظ إلى أهمية التخلص من القمامة والمخلفات بالمقالب العمومية بالمدن أول بأول للحد من إنبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من إحتراق المخلفات والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم فضلا عن الحفاظ على المظهر الحضاري.

وفى هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة والإشراف على أعمال حملة التدخل البيئى السريع لرفع القمامة والتراكمات من المقلب الوسيط ونقلها الى الظهير الصحراوى بالمقلب العمومى بأبوشلبى بواسطه سيارات المركز وبمشاركة عدد من سيارات المراكز المجاورة بواقع 10 سيارة نقل كبيرة حيث تم رفع حوالى 1000 م 3 من القمامة والمخلفات.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة الأعمال التى تتم بالمقلب العمومى ، حيث قام العمال بالتخلص من المخلفات والقمامة من المقلب العمومى لنقلها إلى المقلب العمومى بالخطارة بواسطة 2 لودر وسيارة من رئاسة المركز بالإضافه إلى إخماد الأدخنة والحرائق المشتعلة ذاتياً حفاظاً على بيئة نظيفة وصحيه للمواطنين.

نقل القمامة

القمامة فى المقالب الرئيسية بالشرقية