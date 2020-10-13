اليوم السابع
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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق أصاب 8 أشخاص باختناق فى الإسكندرية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:51 م
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق أصاب 8 أشخاص باختناق فى الإسكندرية الحماية المدنية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة باب شرقى بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق فى حريق نشب بمخزن سلع غذائية تابع لفرع سوبر ماركت شهير، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، وسؤال العاملين عن الحريق.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقى، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن هايبر ماركت ف.ال، بمنطقة سبورتنج، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق سبب ماس كهربائى مما تسبب فى إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق، بينهم 5 تم إسعافهم داخل سيارات الإسعاف موقع الحادث، بينما تم نقل حالتين للمستشفى الأميرى الجامعى، وحالة واحدة إلى مستوصف خاص، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.


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