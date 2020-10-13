نائب وزير الاتصالات: خدمات التموين الأعلى طلبا على منصة مصر الرقمية

كتبت هبة السيد

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إن خدمات التموين، الأكثر طلباً على منصة مصر الرقمية وتستحوذ على نسبة 70% من إجمالى الخدمات، وتسجل نحو 3 آلاف معاملة يومياً من كافة أنحاء الجمهورية ومن كافة الشرائح، يليها خدمات المرور، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لإتاحة مزيد من الخدمات أون لاين، كما بدأنا إتاحة خدمات التوثيق بداية من القاهرة ومن ثم إتاحتها فى باقى الخدمات، منوها إلى أن زمن تقديم الخدمة وصل إلى 21 دقيقة.

وفى شأن آخر شرح "العطار"، خلال استضافته ببرنامج مال وأعمال، على قناة extra news، أهمية اتجاه الحكومة لإنشاء رقم قومي لكل شقة وحصر الثروة العقارية، قائلاً إن كافة الدول تضع "كود" للوحدات السكنية والمنشآت والشوارع والخدمات للتخطيط الجيد للخدمات للمواطنين، مضيفا أن كل جهة بالدولة كانت تعمل منفصلاً، ولكن التحول الرقمى بيوحد بيانات الجهات وتحديثها فى الوقت ذاته.

كان المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، قد كشف عن استهداف الوزارة زيادة عدد الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية إلى 72 خدمة نهاية العام الجارى، وزيادتها إلى 210 خدمة خلال العام المقبل، والانتهاء من ميكنة 550 خدمة خلال عامين، مضيفاً نعطي أولوية للخدمات الأكثر طلباً للمواطنين، ولذا بدأنا بخدمات التموين والمرور والمحاكم والتوثيق، كما منحنا أولوية للخدمات التي تهم المستثمرين وخلال العام المقبل ستكون كافة خدمات البيزنس أون لاين.