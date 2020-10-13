نائب رئيس اتحاد المستثمرين يشيد بإجراءات الرئيس لضم الاقتصاد غير الرسمى لخدمة الاستثمار

كتب: مدحت عادل

أكد المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن السنوات الماضية شهدت مجموعة من الإجراءات الجريئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح مرة أخرى، وخاصة على القطاع الصناعي، من خلال حلول جذرية.

وقال المهندس علاء السقطي، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن القطاع الصناعي مليء بالشواهد التي تعكس رغبة القيادة السياسية في إصلاح مواطن الخلل بالصناعة المصرية ومن أبرزها خطوات ضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد، عن طريق طرح مزايا وحوافز من شأنها تشجيع العاملين في هذا القطاع على الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي المصري.

وأعتبر السقطي، إجراءات ضم الاقتصاد غير الرسمي من شأنها إصلاح خلل يعاني منه الاقتصاد المصري منذ عشرات السنين، ويضع الناتج المحلي الإجمالي في حجمه الحقيقي بعد إضافة القوة الإنتاجية للقطاع غير الرسمي، علما بأنه يمثل واقعيا نصف الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن تصحيح مسار هذا القطاع يشجع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار في مصر.

ويرى السقطي، أن القطاع الصناعي يتلقى دعما مستمرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل مبادرة الـ5% فائدة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المصانع المتعثرة، والتي لعبت دورا كبيرا في احتواء الصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها المصانع من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضي، لافتا إلى أن الخطوات الاستباقية لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على القطاع الصناعي.