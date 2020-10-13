ميناء الإسكندرية يعقد جلسة تشاور مجتمعى غدا الأربعاء

الإسكندرية أسماء على بدر

يعقد ميناء الإسكندرية، يوم الاربعاء المقبل، بقاعة المؤتمرات فى باب 11 جمارك، جلسة التشاور المجتمعى لعرض الجوانب البيئية والاجتماعية لمشروع إنشاء منطقة لوجستية كظهير لميناء الإسكندرية.

جدير بالإشارة أن مشروع إنشاء منطقة لوجستية كظهير لميناء الإسكندرية يقع على مساحة 400 فدان على ترعة النوبارية، وكان الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أعلن أن الميناء شهد نشاطا فى حركة العمل اليوم الإثنين، حيث تواجد بالميناء 71 سفينة، كما وصلت إلى الميناء 13 سفينة، وغادرت 18 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 28 سفينه.

وقد تم دخول وخروج 8262 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء 1 قطار بإجمالى 22 عربة محمل بالقمح ومتجه إلى المطاحن بشبرا هذا ويجرى تفريغ بضائع واردة تزن 100900 طن، ويجرى شحن بضائع صادرة تزن 34200 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1330 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1475 حاوية، هذا وقد بلغت كمية المتداول خلال اليوم 135100 طن.

ومن ناحية أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الميناء أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع فى الميناء.‎