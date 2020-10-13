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موقع التنسيق يعلن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:07 ص
موقع التنسيق يعلن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات 2020 - ارشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال التنسيق، الانتهاء من أعمال مرحلة تقليل الاغتراب، بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة للعام الجامعى 2020 2021 .

وأضاف السيد عطا فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم إعلان النتيجة على موقع التنسيق الإلكترونى ببوابة الحكومة المصرية، وإتاحتها للطلاب، والدخول على موقع التنسيق للحصول على النتيجة.

واشار السيد عطا، إلى أن الهدف من مرحلة تقليل الاغتراب، إعادة توزيع الطلاب وفقا لرغباتهم، وفى حدود القواعد المنظمة للتحويل المناظر والغير مناظر، وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية.

كانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالى، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين من الشعبة العلمية 108274، و74190 طلاب الشعبة الأدبية بإجمالى 182464.

وأشارت وزارة التعليم العالى إلى أن عدد الطلاب المرشحين فى المرحلة الثالثة، للكليات الجامعية من الشعبة العلمية سجل 83667، والشعبة الأدبية 22092 بإجمالى 105759، وبلغ عدد الطلاب المرشحين للمعاهد التابعة الوزارة فى الشعبة العلمية 20627، والشعبة الأدبية 50516 بإجمالى 71143، ويكون إجمالى عدد الطلاب المرشحين للكليات الجامعية والمعاهد من الشعبة العلمية 104294 وعدد المرشحين للكليات والمعاهد من الشعبة الأدبية 72608، وبالتالى يكون مكتب التنسيق انتهى من ترشيح 176902 من طلاب المرحلة الثالثة.


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نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب

بوابه الحكومة المصرية

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