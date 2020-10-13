منسق الأمم المتحدة فى مصر: الدولة المصرية تعاملت بإبداع فى أزمة كورونا

كتبت - إسراء أحمد فؤاد

قال ريتشارد ديكتس، منسق الأمم المتحدة فى مصر، عن برامج التعاون بين مصر والأمم المتحدة، إن مصر تعاملت بإبداع في مواجهة الأزمة الاقتصادية والصحية لتفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، وأضاف ديكتس، خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج مساء Dmc ، على قناة Dmc مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر اتخذت إجراءات مبكرة لمواجهة الفيروس مثل سرعة إغلاق المطارات مبكرا في بداية الأزمة، وحتى بعد قرار فتحها مؤخرا اتخذت مصر إجراءات احترازية كبيرة لمواجهة الوباء في ظرف صعب للغاية، واصفا قرار فتح المطارات بالقرار الصعب.

وأكد المسئول الأممي أن مصر في مراحل مبكرة من تفشي الوباء بدأت في تقديم العلاج بشكل فعال، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعاملت مع هذه الازمة اقتصاديا بشكل جيد جدا، في وقت توفى فيه مئات الآلاف من الناس حول العالم .

وتمنى ديكتس، أن تستمر مصر بهذا الأداء الجيد الذي اتخذته لمواجهة الفيروس حتى الوصول لحل جذري لهذا الوباء عالميا.

وأشاد المسئول الأممي بتعاون المواطنين المصريين مع الدولة في الإجراءات التي وضعتها الحكومة لمنع تفشي الوباء، مؤكدا أن هذا ساهم في نجاح الخطة المصرية لمواجهة الفيروس.

وأوضح ديكتس، أن الأمم المتحدة قالت إن مصر تسير بشكل صحيح وفى المسار الصحيح في مكافحة فيروس كوفيد 19.

وأوضح ديكتس أن هناك تعاون كبير بين منظمة اليونسيف ومصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ساهمت في القانون الإنساني الدولى ووضع القوانين في مكافحة العنف ضد المراءة والطفل، وأن هناك مشاركة فعالة بين مصر والأمم المتحدة، متمنيا أن تستمر هذه النجاحات في المستقبل.

وقال ديكتس إن هناك خطوات عديدة اتخذتها مصر لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الدعم الاجتماعي للعديد من الفئات.

وأوضح ديكتس أن الأمم المتحدة تعمل على العديد من المشروعات مع مصر منها أساليب جديدة للري وترشيد استهلاك المياه، كما أنه في صعيد مصر يوجد تعاون مشترك كبير في الري وتخفيض تكلفة المياه واستخدام الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن برنامج الأمم المتحدة يعمل في مشروعات توفير المياه والكهرباء للاسر التي تحتاج لها في صعيد مصر.

وقال المسئول الأممي إن منظمة الصحة العالمية لديها مشروع مهم في مصر في تعظيم النظم الصحية في مصر والحفاظ على صحة المواطنين.

وقال المسئول الأممي أنا أحب مصر وأحب أن أزور معبد أبو سمبل مجددا، مشيرا إلى أنه قد زار مصر منذ 44 عامـ وقام بزيارة للمبعد الفرعوني وأنبهر بالحضارة والآثار المصرية القديمة.