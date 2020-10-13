منتدى الحوار الثقافى يناقش مواجهة الإرهاب بحضور وزير الأوقاف ومستشار الرئيس

كتب على عبد الرحمن

تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، أولى حلقات منتدى الحوار الثقافى، بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين لمناقشة ثانى أكبر تحد للدولة المصرية بعد مواجهة الإرهاب وهى القضية السكانية، وبخاصة موضوع تنظيم النسل كضرورة واقعية.



ومن المقرر أن يشارك فى المنتدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى مشاركة نحو 60 إماما وواعظة فى لقاء حوارى مفتوح، لمناقشة القضية من مختلف أبعادها.



وقالت الوزارة، إن اختيار موضوع المناقشة جاء من منظور أن الزيادة المضطردة للسكان تؤدى إلى مشكلات لا حصر لها، بما يعد أخطر تهديد لبرامج ومسيرة التنمية، بما يتطلب تضافر كل أجهزة الدولة الدينية والثقافية والصحية والإعلامية والثقافية والتربوية لبيان خطورة الزيادة السكانية وأهمية عملية تنظيم النسل وبيان ما يترتب على التأخر فى ذلك من آثار لا تحتمل، مع بيان الرأى الدينى بوضوح فى مشروعية هذا التنظيم التى ترقى فى مثل ظروفنا الراهنة إلى درجة الوجوب، حفاظا على حق الطفل والأسرة والمجتمع والوطن وأهله فى حياة كريمة.