اليوم السابع
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مقتل 3 من الشرطة فى تبادل إطلاق نار مع مسلحين بالشيشان

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 09:39 ص
مقتل 3 من الشرطة فى تبادل إطلاق نار مع مسلحين بالشيشان الشرطة الروسية - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وكالة تاس للأنباء إن ثلاثة من أفراد الشرطة قُتلوا اليوم الثلاثاء في تبادل إطلاق نار مع مسلحين في عاصمة منطقة الشيشان بجنوب روسيا.

ونسبت وكالات أنباء روسية إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قولها إن الشرطة حاصرت المسلحين الذين تحصنوا بمنزل وأمرتهم بالاستسلام.

وأضافت اللجنة أن المسلحين ردوا بفتح النار. وقُتل جميع المسلحين، وعددهم أربعة، في تبادل لإطلاق النار بعد ذلك.

وتشهد منطقة الشيشان، التي يغلب على سكانها المسلمون، هجمات وحركة تمرد منذ حربين خاضتهما موسكو ضد الانفصاليين في المنطقة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991.

 


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مسلحين

الشرطة الروسية

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