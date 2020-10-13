مقتل 12 جنديا من جراء هجومين مسلحين وسط مالى

لقى 12 جنديا من الجيش المالى مصرعهم؛ جراء هجومين مسلحين فى باماكو وسط البلاد.
وأشار الجيش المالى في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء إلى أنه من المحتمل أن يكون المسلحون الذين قاموا بالهجوم ينتمون إلى جماعات جهادية.
وأوضح البيان أن الهجوم الأول وقع أثناء الليل في قاعدة عسكرية بمدينة سوكورا؛ وأسفر عن مقتل تسعة جنود، فيما وقع الهجوم الثاني صباحا وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود كانوا في طريقهم لمكان الهجوم الأول.
مقتل 12 جنديا من جراء هجومين مسلحين وسط مالىالثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:18 م
الجيش المالى - أرشيفية
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لقى 12 جنديا من الجيش المالى مصرعهم؛ جراء هجومين مسلحين فى باماكو وسط البلاد.
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