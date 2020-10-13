مطار فرانكفورت يسجل 1.15 مليون مسافر خلال سبتمبر بانخفاض 360 مسافر عن أغسطس

كتبت آمال رسلان

أصدر مطار فرانكفورت أكبر مطارات ألمانيا إحصائية عن عدد المسافرين عبر المطار خلال شهر سبتمبر كشفت انخفاض الأعداد مقارنة بشهر أغسطس، حيث أكدت الإحصائية أن المطار سجل 1.15 مليون مسافر خلال شهر سبتمبر بنسبة تراجع قدرها 82.9% عن نفس الشهر من العام الماضى وحوالى 360 ألف مسافر أقل من أغسطس.

وأكدت الإحصائية أنه وبشكل تراكمى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، انخفض عدد الركاب بنسبة 70.2%، بينما نسبة الانخفاض على أساس سنوى 78.2%.

وخلال شهر سبتمبر بلغ حجم الشحن والبريد الجوى من خلال المطار 162.558 طن بنسبة انخفاض 5.2% على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضى.

وكانت إجمالى الحركة الجوية خلال الشهر 16940 إقلاع وهبوط، مع انخفاض عدد تحركات الطيران بنسبة 63.7%. كما انخفض إجمالى أوزان الإقلاع القصوى بنسبة 61.7% إلى حوالي 1.1 مليون طن، وعلى الرغم من نقص السعة من الشحنات الإضافية فى طائرات الركاب، انخفض حجم البضائع بنسبة 5% فقط إلى 165967 طن.

وبداية من سبتمبر بدأت حالات الاصابة بفيروس كورونا فى المانيا تشهد زيادة كبيرة، وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا زاد بواقع 4122 إلى 329453.

كانت قد قالت وزارة الدفاع الألمانية، إن ألمانيا ستنشر ما يصل إلى 15 ألف جندى لدعم السلطات المدنية التي تواجه صعوبات شديدة في معركتها ضد الأعداد المتزايدة من الإصابات بفيروس كورونا، والتي بلغت أعلى مستوى لها منذ أبريل.