مطار القاهرة يسير اليوم 164 رحلة دولية لنقل 19 ألف راكب

كتب أحمد مصطفى

يسير مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، 164 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات، بعدد ركاب 19 ألف راكب.

وقالت مصادر مطلعة أن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها واشنطن فرانكفورت باريس لندن موسكو مسقط لاجوس بيروت بغداد روما نيروبى الخرطوم الدار البيضاء الجوف أربيل تبوك الدمام ميلانو أثينا فيينا أسطنبول أديس أبابا جده دبى الشارقه الرياض وأبوظبى جده المدينة بغداد البحرين وتبلغ رحلات السفر 83 رحلة وتنقل على متنها عدد ركاب يبلغ 9197 راكب

فى حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 81 رحلة تنقل على متنها 9787 راكب قادمة من عدة وجهات دولية منها تورنتو فرانكفورت لندن باريس ميلانو أثينا أسطنبول إنجمينا أمستردام أديس أبابا دبى بيروت لاجوس المدينة أبوظبى موسكو البحرين

وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولي بتطبيق القرار الحديد الخاص بضرورة وجود تحليل PCR سلبى مع كل راكب لم يمضى عليه 72 ساعة والذى بدء تطبيقه الأول من سبتمبر الماضى

كما يتم إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.