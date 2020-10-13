مصر للطيران تسير غدا 38 رحلة على متنها 3700 راكب

كتب أحمد مصطفى

تسير مصرللطيران غدًا الأربعاء، 14 أكتوبر، 38 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من امستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، بغداد، بيروت، نيويورك، المدينة المنورة، الشارقة، الجزائر، عمان، و4 رحلات إلى جدة، و3 رحلات إلى دبى، ورحلتين إلى كل من اسطنبول، أبوظبى، و7 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3700 راكب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.