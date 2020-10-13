اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصرع 21 مهاجرا على الأقل فى غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 09:28 م
مصرع 21 مهاجرا على الأقل فى غرق مركبهم قبالة سواحل تونس تونس
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت قناة سكاى نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم الكشف عن مصرع 21 مهاجرًا على الأقل فى غرق مركبهم قبالة سواحل تونس يوم الأحد الماضى.

وفى وقت سابق قال مسئول أمنى، إن قوات خفر السواحل، انتشلت الأحد، 11 جثة لمهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس عندما كانوا يحاولون اجتياز البحر المتوسط باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية فى تونس عن المسؤول الأمنى قوله، إن الجثث لثمانى نساء وثلاثة أطفال، وكان المهاجرون على متن مركب به 29 شخصا، وتواصل قوات خفر السواحل جهودها للعثورعلى بقية الركاب.

والعام الماضى لقى حوالى 90 مهاجرا أفريقيا حتفهم عندما غرق مركبهم فى واحد من أسوأ الجوادث قبالة سواحل تونس.

 


تونس

سواحل تونس

ازمه تونس

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة