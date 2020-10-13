مصرع 21 مهاجرا على الأقل فى غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة سكاى نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم الكشف عن مصرع 21 مهاجرًا على الأقل فى غرق مركبهم قبالة سواحل تونس يوم الأحد الماضى.

وفى وقت سابق قال مسئول أمنى، إن قوات خفر السواحل، انتشلت الأحد، 11 جثة لمهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس عندما كانوا يحاولون اجتياز البحر المتوسط باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية فى تونس عن المسؤول الأمنى قوله، إن الجثث لثمانى نساء وثلاثة أطفال، وكان المهاجرون على متن مركب به 29 شخصا، وتواصل قوات خفر السواحل جهودها للعثورعلى بقية الركاب.

والعام الماضى لقى حوالى 90 مهاجرا أفريقيا حتفهم عندما غرق مركبهم فى واحد من أسوأ الجوادث قبالة سواحل تونس.