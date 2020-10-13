كينشاسا (أ ش أ)

لقى 13 شخصا مصرعهم في حادث وقع على الطريق بين العاصمة (كينشاسا) ومدينة (مبوجي مايي) وسط الكونغو الديمقراطية، وذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الثلاثاء، أن مركبة كانت تنقل بضائع وركابا غادرت مدينة (مبوجي مايي) متوجهة إلى العاصمة (كينشاسا) تعرضت لحادث؛ مما اسفر عن مصرع 13 شخصا بينهم 5 نساء، كما أصيب عدد آخر بجروح خطيرة.. موضحا أن الحادث وقع في بلدية ماتشيا بإقليم كابيا كاموانجا،على بعد 45 كيلو مترا جنوب مدينة (مبوجي مايي).