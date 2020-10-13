وأفاد الراديو بأن سائق السيارة كان في حالة سكر ويزعم أنه فقد السيطرة على المركبة. 

يذكر أن الحوادث المميتة شائعة على هذا الطريق الذي يربط منطقة "كاساي" (بوسط البلاد) بالعاصمة (كينشاسا) كما لقي 14 شخصا مصرعهم في حادث سابق وقع في أغسطس الماضي.