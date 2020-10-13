مصرع نحو 40 شخصا فى سيول بجنوب شرق آسيا مع اقتراب عاصفة جديدة

لقي نحو 40 شخصا حتفهم في فيتنام وكمبوديا وفُقد العشرات من بينهم عمال إنقاذ بسبب أمطار غزيرة وسيول مستمرة مع اقتراب العاصفة المدارية نانجكا من سواحل فيتنام اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤولون ووسائل إعلام رسمية إن الأمطار الغزيرة المستمرة منذ أوائل أكتوبر تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في عدة أقاليم بوسط فيتنام وشردت الآلاف في غرب كمبوديا.

ومن المتوقع أن تزيد غزارة السيول في الأيام المقبلة إذ تتوقع الأرصاد أن تسقط العاصفة نانجكا المزيد من الأمطار لدى وصولها إلى اليابسة في فيتنام غدا الأربعاء.

وتسببت السيول المستمرة في مقتل 28 على الأقل في فيتنام و11 في كمبوديا حيث تضرر قرابة 25 ألف منزل ومحاصيل 84 ألف فدان وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية.

وقالت هيئة إدارة مكافحة الكوارث في فيتنام إن 130 ألف منزل تضررت.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن 17 عامل بناء فُقدوا بعد انهيار أرضي في موقع مشروع سد بوسط فيتنام.

وقالت صحيفة نان دان الحكومية اليوم الثلاثاء إن 13 عامل إنقاذ أُرسلوا لموقع المشروع أصبحوا أيضا في عداد المفقودين.

وأفاد بيان للحكومة بأن رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك أصدر تعليمات لوزارة الدفاع بإرسال المزيد من فرق الإنقاذ لموقع الانهيار الأرضي.