وأشارت القناة إلى أن (دلتا) أصبح إعصارا من الدرجة الثانية أمس، وذلك بعد وصوله اليابسة بسرعة نحو 150 كيلومترا في الساعة عند سواحل لويزيانا، وهو ما تسبب في هبوب رياح عاصفة وهطول أمطار غزيرة.

وقال حاكم ولاية (لويزيانا) الأمريكية، جون إدواردز إنه "مع مرور الإعصار (دلتا) هطلت أمطار غزيرة في الجزء الجنوبي الغربي للولاية، مما تسبب في فيضانات وتضرر خطوط الكهرباء، وأصبح عدد كبير من سكان، لويزيانا وتكساس ومسيسيبي بلا كهرباء".

يذكر أن الإعصار (دلتا) هو الـ25 في موسم أعاصير المحيط الأطلسي لعام 2020، حيث وصلت خمسة أعاصير إلى اليابسة بالفعل في الولايات المتحدة خلال العام الجاري.