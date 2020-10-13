مصرع شخصين فى حادث تصادم أمام كوبرى الكسارة بالشرقية

لقى شخصين مصرعهما، مساء اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية أمام كوبرى الكسارة دائرة الصالحية الجديدة بالشرقية، تم نقل الجثتين إلى مستشفى الصالحية، وإخطار نيابة الصالحية برئاسة أحمد عبد الخالق، مدير النيابة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام كوبرى الكسارة دائرة الصالحية الجديدة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم الصالحية الجديدة، وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، نتيجة السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن مصرع قائدى السيارة والدراجة، وتم نقل الجثين إلى مستشفى الصالحية الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة.