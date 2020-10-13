مسكنات ومضادات حيوية تؤثر على صحتك وتجعلك أسوأ

كتبت نهير عبد النبى

عندما ضرب وباء Covid-19 المملكة المتحدة لأول مرة لجأ الآلاف إلى مسكن الآلام الموثوق به "إيبوبروفين" لمكافحة الأعراض مثل الصداع والحمى، بعد ذلك، فى غضون أسابيع، تم اقتراح أن الإيبوبروفين يمكن أن يجعل الأمور أسوأ من خلال التدخل فى قدرة الجهاز المناعى على محاربة الفيروس.

منذ ذلك الحين وجدت العديد من الدراسات عدم وجود مثل هذا الخطر المتزايد، بما فى ذلك البحث الذى نشرته الشهر الماضى جامعة جنوب الدنمارك على أساس ما يقرب من 10000 مريض Covid-19 ، والتى خلصت إلى أن معدلات الوفيات لم تكن أعلى بين أولئك الذين يتناولون الإيبوبروفين.

وحسب ما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية فإن الخوف يعكس مشكلة حقيقية فى بعض الأدوية، والتى يمكن أن تؤدى أحيانًا إلى جعل الأعراض أسوأ بدلاً من تحسينها.

يمكن أن يكون هذا بسبب أسباب معقدة، تتراوح من الإفراط فى استخدام الأدوية (والتى يمكن أن تغير طريقة تفاعل الجسم معها)، إلى الأدوية التى تتدخل فى دفاعات الجسم.

وهنا نلقى نظرة على العلاجات التى يمكن أن يكون لها أحيانًا عكس تأثيرها المقصود.

مزيلات الاحتقان

غالبًا ما تكون مزيلات احتقان الأنف هى المنفذ الأول لأى شخص يعانى من انسداد فى الأنف بسبب نزلات البرد أو الإنفلونزا أو الحساسية مثل حمى القش.

وهى تعمل عن طريق تقليص الأوعية الدموية الدقيقة داخل تجويف الأنف والتى أصبحت ملتهبة بسبب وجود فيروس أو مسببات الحساسية، ويحتوى معظمها على السودوإيفيدرين، وهو دواء يتسبب فى تقلص العضلات التى تتحكم فى هذه الأوعية الدموية، ما يسمح للمخاط والهواء بالمرور عبر الأنف بحرية أكبر، ويمكن أن تأتي الإغاثة في 15 دقيقة فقط.

وتنص التعليمات الصارمة على أنه يجب ألا تستخدم أكثر من ثلاث أو أربع مرات فى اليوم لمدة سبعة أيام كحد أقصى، لفترة أطول ويمكن أن تزيد من حالة الانسداد سوءًا، حتى لو اختفت أعراض البرد أو الحساسية الأخرى، وهى حالة تسمى التهاب الأنف الدوائي.

ويعتقد العلماء أن الاستخدام المتكرر للعقاقير مثل السودوإيفيدرين يسبب إجهادا' فى العضلات والأعصاب التى تجعل الأوعية الدموية تنقبض، ما يجعل المستقبلات (البروتينات الموجودة على السطح الخارجي للخلايا التي ترتبط بها الأدوية) أقل حساسية لها.

وغالبًا ما يُنصح المرضى الذين ينغمسون في بخاخات الأنف بالانتقال إلى مزيلات الاحتقان الفموية، لأن هذه لا تسبب هذا التأثير الجانبي.

أقراص الحموضة المعوية

تُعد أدوية الحموضة المعوية المسماة مثبطات مضخة البروتون من بين أكثر الأدوية الموصوفة على نطاق واسع.

والأدوية التى تعمل عن طريق قمع إطلاق الحمض بواسطة خلايا تسمى مضخات البروتون (الموجودة في بطانة المعدة)، يمكن أن تجعل حرقة المعدة المزمنة أسوأ عندما يتوقف المرضى عن تناولها لأول مرة.

ويوضح الدكتور جيريمى ساندرسون، استشارى أمراض الجهاز الهضمى في صندوق NHS التابع لـ Guy's and St Thomas في لندن، أن هذا يرجع إلى "ارتفاع الحموضة المرتدة".

ويقول: عندما تتوقف عن تناول الأدوية، فإنك تحرر التوقف بشكل فعال من خلايا مضخة البروتون، وتتفاعل في البداية عن طريق إنتاج المزيد من الأحماض''.

عقار حب الشباب

يتعاطى نحو 30.000 شخص في المملكة المتحدة أدوية لعلاج حب الشباب الشديد، وتزيل البقع عن طريق تقليل كمية الزيت الطبيعى (يسمى الزهم) الذى يصنعه الجلد، وبالتالي تقل احتمالية انسداد المسام - لكن الأمر يستغرق وقتًا للعمل ويسبب مشاكل على البشرة فيما بعد.

مضادات الاكتئاب تضعف المزاج

يمكن أن تؤدى أدوية الاكتئاب، فى بعض الحالات، إلى تفاقم المشكلة في البداية - خاصةً مع مضادات الاكتئاب الأكثر شيوعًا، والتي تسمى مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs).

ويُعتقد أن السبب فى ذلك هو أن الأدوية تعمل عن طريق زيادة مادتين كيميائيتين رئيسيتين فى الدماغ، السيروتونين والغلوتامات. يحسن السيروتونين مستويات التحفيز والطاقة، بينما يرتبط الجلوتامات بالمتعة والتعلم.

ترتفع مستويات السيروتونين في غضون ساعات قليلة من تناول الحبة الأولى ، ولكن قد يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل زيادة الغلوتامات.

والنتيجة هي أن المرضى غالبًا ما يشعرون بالنشاط ولكنهم أيضًا مضطربين وخاليين من المتعة. يمكن أن يترك الكثير من الشعور بالقلق الشديد.

المسكنات

في كل عام في المملكة المتحدة ، يصدر الأطباء أكثر من 20 مليون وصفة طبية لمسكنات قوية تسمى المواد الأفيونية ، والتي تشمل الكودايين والكودامول المشترك والترامادول والفنتانيل.

تعمل الأدوية عن طريق الارتباط بالمستقبلات وهي بروتينات موجودة خارج الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي - والتي تساعد على نقل إشارات الألم هناك ، يطلقون تغيرات كيميائية داخل الخلايا تمنعهم من إطلاق الإشارات ، مما يقلل من إدراك الألم.

ومع ذلك ، قد يعاني بعض المرضى الذين يتناولون الأدوية لأسابيع أو شهور من زيادة معاناتهم، هذا بسبب شيء يسمى فرط التألم الناجم عن المواد الأفيونية ، وهو زيادة غير طبيعية في الحساسية للألم.

بمرور الوقت ، يتفاعل الجسم مع تأثيرات الأدوية عن طريق زيادة عدد المستقبلات على سطح الخلايا في محاولة لإيصال إشارات الألم إلى الدماغ. نتيجة لذلك ، يتم توزيع جرعة الدواء بشكل أضعف.