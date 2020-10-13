مستشار الرئيس للصحة يؤكد مواجهة الدولة لكورونا منذ بدايته بكل قدراتها البشرية

كتب على عبد الرحمن تصوير عمرو مصطفى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق، إن انعكاس الزيادة السكانية يكون على المجتمع بأكمله وليس على الأسرة فقط، فالأم التى تنجب كثيرا لا تستطيع استرداد صحتها سريعا، لذلك يجب التباعد بين كل طفل وآخر. جاء ذلك خلال أولى حلقات منتدى الحوار الثقافى، بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، والتى تناقش القضية السكانية، وبخاصة موضوع تنظيم النسل كضرورة واقعية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، ونحو 60 إماما وواعظة.



وأضاف تاج الدين: "قدرة التربية والمحافظة على الطفل تختلف فيها قدرة رب الأسرة والأم باختلاف عدد الأطفال فالأسرة التى لديها طفل ليست مثل التى لديها ثلاثة وهكذا".



وتابع مستشار الرئيس للشئون الصحية:"أزمة كورونا التى ضربت كل دول العالم، لولا أن لدينا قدرات فى مصر وبسرعة شديدة جدا دعمنا القدرة التجهيزية والبشرية فمن أول يوم الدولة دفعت كل قدراتها لمواجهة هذا الوباء، والرئيس كان يسأل بنفسه عندكم كام جهاز تنفس صناعى النهاردة لدينا خريطة بكل أجهزة التتفس الصناعى"، قائلا:"العالم قبل كورونا غير العالم بعدها".







وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الزيادة السكانية أحد أهم التحديات التى تواجه مسيرة التنمية فى مصر، مشيرا إلى أن مصر كانت تستقبل مولود كل 20 ثانية بالعام 1980، وأصبح الآن كل 13.5 ثانية، مضيفا خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 الأحد الماضى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عدد السكان تضاعف عام 2020 بنسبة 400 %، مشددا على أن تلك الزيادة كانت لها تداعيات.



ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر على مدار 120 عاما شهدت اختلال التوازن بين الموارد والاستخدامات وبالتحديد منذ عام 1950، حيث كانت الموارد فى مصر خلال العام الحالى 2020 تريليون و300 مليار، والاستخدامات تريليون و750 مليار، بخلاف المنح والقروض وسداد الفوائد الخاصة بالقروض، مشددا على أن الزيادة السكانية تأتى فى إطار الأعباء المتسارعة على الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية والدعم المقدم إلى المواطنين.







