مستشار الرئيس للشئون الصحية: هناك دول تسمح بالإجهاض لتنظيم الأسرة

كتب على عبد الرحمن - تصوير عمرو مطصفى

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، خطورة الزيادة السكانية، لافتا إلى أن هناك الكثير من التحديات التى تواجه الدولة فى هذا الشأن من بينها أن نسبة الأمية مازالت عالية.



جاء ذلك خلال أولى حلقات منتدى الحوار الثقافى، بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين والتى تناقش القضية السكانية، وبخاصة موضوع تنظيم النسل كضرورة واقعية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، ونحو 60 إماما وواعظة.



وأضاف تاج الدين، أن هناك بعض الدول تنظم الأسرة عن طريق السماح بالإجهاض وهو ما لم ولن يحدث فى مصر لأنه يخالف العرف والدين، لذلك التوعية هى أهم أدواتنا، كذلك الزواج المبكر أحد أهم التحديات، والطفلة التى تتزوج لا يكون هناك تكافل أو توافق وبالتالى حياة غير جيدة وغير صالحة وينتج عنها أطفال بهذا المستوى.



كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الزيادة السكانية أحد أهم التحديات التى تواجه مسيرة التنمية فى مصر، مشيرا إلى أن مصر كانت تستقبل مولود كل 20 ثانية بالعام 1980، وأصبح الآن كل 13.5 ثانية، مضيفا خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 الأحد الماضى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن عدد السكان تضاعف عام 2020 بنسبة 400 %، مشددا على أن تلك الزيادة كانت لها تداعيات.



ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر على مدار 120 عاما شهدت اختلال التوازن بين الموارد والاستخدامات وبالتحديد منذ عام 1950، حيث كانت الموارد فى مصر خلال العام الحالى 2020 تريليون و300 مليار، والاستخدامات تريليون و750 مليار، بخلاف المنح والقروض وسداد الفوائد الخاصة بالقروض، مشددا على أن الزيادة السكانية تأت فى إطار الأعباء المتسارعة على الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية والدعم المقدم إلى المواطنين.



