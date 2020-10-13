مسؤول صحى فرنسى: مستشفيات البلاد على وشك الامتلاء بإصابات كورونا

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن مسؤول صحي فرنسى، أن مستشفيات البلاد على وشك الامتلاء بإصابات كورونا. وقبلها أعلنت فرنسا عن تسجيل 8505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال رئيس وزراء فرنسا جان كاستيكس ، إنه لا يستبعد فرض إجراءات عزل فى بعض المناطق بالبلاد بسبب عودة إصابات فيروس كورونا للزيادة.

وقال لراديو فرانس إنفو بعد سؤاله عن فرض محتمل لإجراءات عزل فى مناطق من البلاد "لا يجب أن نستبعد أى خيار"، وأضاف أن بلاده تواجه موجة ثانية "قوية" من التفشى.

وقال راديو فرانس إنفو ومحطة (بي.إف.إم) التلفزيونية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتحدث عن الجائحة في مقابلات تلفزيونية مساء يوم الأربعاء.