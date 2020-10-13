مسؤولون عسكريون من الهند والصين يعقدون جولة سابعة من محادثات فصل القوات

رويترز

أجرى قادة عسكريون هنود، وصينيون، مناقشات "إيجابية وبناءة" حول فصل القوات التي خاضت مواجهة على مدى شهور على الحدود المتنازع عليها فى جبال الهيمالايا، حسبما ذكر الجانبان في بيان مشترك، اليوم، الثلاثاء.

وخاض دبلوماسيون ومسؤولون عسكريون عدة جولات من المحادثات لتهدئة الوضع بعد اندلاع اشتباك بين قوات من الطرفين على الحدود في يونيو، قُتل فيه 20 جنديا من الجانب الهندي.

وقال مسؤولون إن قادة كبارا عقدوا، أمس، الاثنين، جولة سابعة من المحادثات في تشوشول بغرب جبال الهيمالايا، وإن تلك الجولة استمرت لأكثر من 10 ساعات.

وقال البيان الذي نشرته الحكومة الهندية "تبادل الجانبان بصدق وتعمق وبطريقة بناءة وجهات النظر حول فصل القوات بطول خط السيطرة الفعلي في القطاع الغربي من المناطق الحدودية بين الهند والصين".

وأضاف البيان المشترك، أن الطرفين يريان أن المناقشات كانت "إيجابية وبناءة وعززت فهم كل طرف لموقف الآخر".

ويمثل خط السيطرة الفعلي خطا حدوديا بحكم الأمر الواقع تنتشر فيه القوات على الجانبين في مواجهة بعضهما البعض.

وبدأت الأزمة في أوائل أبريل الماضى، حيث تقول نيودلهي إن قوات صينية توغلت حينها في الجانب الهندي من خط السيطرة الفعلي بمنطقة لاداخ المتاخمة لهضبة التبت.

وتقول الحكومة الصينية في بكين، إن المنطقة تابعة لها وأنحت باللائمة على أنشطة لإنشاء طريق هندية في المنطقة وقالت إنه السبب في زعزعة استقرار الوضع.