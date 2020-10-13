اليوم السابع
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مدير الإنقاذ النهرى بالغربية: تمساح ترعة ميت يزيد صغير مش خطر.. الخوف لو كبر

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:42 م
مدير الإنقاذ النهرى بالغربية: تمساح ترعة ميت يزيد صغير مش خطر.. الخوف لو كبر
ماجد تمراز

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قال وائل محمد رمضان مدير وحدة الإنقاذ النهري بالغربية، إن اكتشاف تمساح بإحدى الترع فى الغربية، لا يمثل تهديدا لأن حجمه صغير، ولكنه قد يمثل تهديد لحياة المواطنين عندما يكبر فى الماء بعد أن تتوافر له البيئة الكاملة للحياة، مشيرًا إلى أنه تلقى البلاغ وعلى الفور توجه إلى الترعة من أجل البحث عن التمساح.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "الموضوع ده أول مرة يحصل، وهو تمساح صغير حجمه صغير مقارنة بالتماسيح الكبيرة، وخطورته قليلة جدا، لكن الموضوع ممكن يبقى صعب لو التمساح ده كبر وهيهدد حياة المواطنين".

وقال: "نزلنا دورنا على التمساح فى الترعة وكنا بندور على إبرة فى كوم قش، لكن قدرنا إننا نجيبه ونصطاده".


التمساح

الغريبة

تمساح في النيل

تمساح في الغربية

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