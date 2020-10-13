مديرية الشباب بالأقصر تشكل لجنة للتفتيش على أعمال الهيئات الرياضية والشبابية

الأقصر – أحمد مرعى

صرح حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه بناء علي تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تم تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والرقابة والمعايير بالوزارة والمديريات، للقيام بأعمال لجان التفتيش المالي والإداري على جميع الهيئات الشبابية والرياضية، وذلك للشفافية والحفاظ على المال العام.

وأوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن أعمال لجنة التفتيش على أعمال الهيئات الرياضية والشبابية بمحافظة الأقصر، بدأت وفق الجدول الزمني المعد لذلك، وتم البدء بنادي التجديف للرياضات المائية، وخرجت اللجنة برئاسة أبو العوف محمد عبد الرحمن عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية كل من، قناوي محمد عموش عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحمد جمال خليل على من الإدارة العامة للرقابة الداخلية، والدكتور محمد رزق من الإدارة المركزية للأداء الرياضي، وهاني عبد القادر عبد الرحيم من الإدارة العامة للشئون القانونية رياضة، وعمرو محمد محيي بالإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة الشباب، ومنصور صابر عبد الفتاح مدير التفتيش المالي والإداري بالمديرية، والدكتور محمد يوسف محمد على مدير الشئون القانونية بالمديرية، وأحمد زين العابدين جاد الرب مدير الهيئات الشبابية بالمديرية، وصلاح عز الدين صالح مدير الهيئات الرياضية بالمديرية.

وأكد حفنى بركات حفنى، أنه جاء ذلك بناء على ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة عن بدء أعمال لجان التفتيش المالية والإدارية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 434 لسنة 2020 من المختصين والخبراء من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، وتنسيقاً واتساقاً مع النيابة العامة وكافة الجهات الرقابية في الدولة، وستواصل اللجنة المرور والمتابعة والتفتيش على جميع الهيئات الشبابية والرياضية شاملة كافة الأندية الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب وكافة الهيئات الرياضية والشبابية.

جديد بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة تهيب بكافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومسئولي الإدارات التنفيذية بجميع الهيئات الشبابية والرياضية، الالتزام بضرورة توفير وإتاحة وتيسير كافة الإمكانيات والمتطلبات الخاصة بعمل تلك اللجان، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة على كل من يثبت مخالفته او قيامه بعرقلة سير العمل او عن تقديم أي مستندات مطلوبة لعمل تلك اللجان.