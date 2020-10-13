محافـظ المنوفية : تمويل 14 مشروع لدعم أنظمة الرى الحديث.. صور

المنوفية - محمود شاكر

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم تمويل 14 مشروع لدعم أنظمة الرى الحديث وذلك من خلال صندوق تمويل مشروعات إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة بفائدة مخفضة تصل إلى 5,5 % بدلاً من 7% بحد أقصى 10 ألاف جنيه للفدان.

أوضح محافظ المنوفية أن هذا التمويل يعد باكورة لتنفيذ أليات أنظمة الرى الحديث بمركزى الشهداء والسادات، موجهاً بتعميم التجربة وتشجيع المزارعين للإقبال على إستخدام النظم الحديثة والمطورة للرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة كونه مشروعاً ذات عائد إقتصادى يساعد على ترشيد إستهلاك المياه وتقليل المهدر منها بما يعود بالنفع العام على الفلاح والحصول على أعلى إنتاجية .

من الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق ووافق على تمويل مشروعات الرى الحديث وإقراض المزارعين من خلال صندوق تمويل مشروعات إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة بفائدة مخفضة تيسيراً على الفلاح.

وأشار اللواء علاء رشاد السكرتير العام إلى أنه قد تم عقد العديد من اللقاءات بالتنسيق مع الزراعة والرى ونقيب الفلاحين وعدد من المزارعين لعرض الفكرة وتقديم القروض لصغار المنتفعين بفائدة مخفضة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان ، مؤكداً على المتابعة المستمرة والمعاينة لهذه المشروعات بعد إستلام القروض وحتى بدء التنفيذ ، مشيراً إلى أنه فى حالة عدم التنفيذ يتم إسترداد قيمة القرض والفوائد المستحقة حفاظاً على المال العام ومنع إهداره.

يأتى هذا فى إطار حرص محافظة المنوفية على تحقيق تنمية زراعية شاملة على أرض المحافظة من خلال الترشيد فى استخدام المياه واستغلال مساحات الأراضى الزراعية وتطبيق أساليب الرى الحديثة لتحقيق محاور التنمية الاستراتيجية فى ظل محدودية الموارد المائية.